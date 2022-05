Jeux de Brisbane : Bach satisfait après avoir échangé avec les responsables australiens

Ian Chesterman has been elected the AOC President at today's AGM held in Sydney.

A seven-time Chef de Mission of Australian Olympic Teams, Mr Chesterman was successful in the ballot receiving 67 votes ahead of Olympian Mark Stockwell with 26 votes.



Bach : « Il y aura des hauts et des bas »

Thomas Bach a adressé un satisfecit à l’Australie. Alors que Brisbane a été officiellement désignée pour accueillir les Jeux d’été en 2032, le président du Comité International Olympique (CIO) a récemment effectué une visite sur le territoire australien. A cette occasion, le patron du mouvement olympique a pu prendre part à une réunion avec une délégation de la capitale du Queensland emmenée par Annastacia Palaszczuk, Première Ministre de l’état qui accueillera les épreuves dans dix ans. Après ces échanges cordiaux, Thomas Bach a assuré que le CIO et les responsables de Brisbane sont au milieu d’une « lune de miel » un peu moins d’un an après avoir converti le « dialogue ciblé » entamé en février 2021 en une attribution ferme de l’édition 2032 des Jeux d’été. Mais l’ancien escrimeur allemand n’a pas caché que le plus dur reste à venir dans le cadre de l’organisation de l’événement, qui sera la troisième en Australie après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000.Face à la presse, Thomas Bach a confié que « cette lune de miel ne sera pas éternelle ». « Comme dans tout mariage, il y aura des hauts et des bas », a ajouté le président du CIO, qui assure compter sur « le respect mutuel et l’enthousiasme » du peuple australien afin de « surmonter des obstacles inattendus » qui se présenteront d’ici à 2032. Cette réunion a permis d’aborder certains dossiers importants mais, selon la présidente de la Commission des Athlètes du CIO Kirsty Coventry, une éventuelle entrée du cricket comme sport additionnel n’a pas été discutée entre les dirigeants australiens et ceux de l’instance basée à Lausanne. Cette visite de Thomas Bach a également été l’occasion de saluer l’engagement de John Coates qui, après 32 ans à la tête du Comité Olympique, va prochainement céder sa place à Ian Chesterman, qui était le chef de mission de l’Australie l’été dernier à Tokyo.