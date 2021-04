Israel Start-Up Nation : Froome absent des JO ?

Et si Christopher Froome manquait les Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon (23 juillet - 8 août) ? Si l'on se réfère aux dernières prestations du quadruple vainqueur du Tour de France, cette éventualité peut tout à fait s'envisager. Il y a quelques jours de cela, le coureur avait lui-même reconnu être bien loin d'avoir ses chances et qu'il lui restait encore du chemin afin d'obtenir une éventuelle sélection, d'autant plus que les places sont particulièrement chères. Une hypothèse encore plus d'actualité après les déclarations de Matt Brammeier, entraîneur de l'équipe nationale britannique de cyclisme, auprès du site internet spécialisé Cyclingnews. A ce sujet, le sélectionneur a ainsi notamment déclaré : « Je recommande l'équipe, je ne la sélectionne pas mais je peux dire que je pense que Chris en est loin. Il a dit lui-même qu'il n'était pas encore là et qu'il avait besoin de plus de temps pour se mettre à niveau et arriver à un niveau où il se bat pour cette place. Nous avons quatre places et ce n’est pas facile de s'y frayer un chemin. Malheureusement, ça ne se présente pas bien pour Chris, en tout cas. »

Froome a déjà remporté deux médailles aux JO

Dans cette longue liste officielle, Froome a toujours son nom inscrit. Toutefois, elle a déjà été drastiquement réduite par Brammeier, avec également les noms de Geraint Thomas, Adam et Simon Yates, Tao Geoghegan Hart, James Knox, Hugh Carthy, Luke Rowe, Alex Dowsett et Tom Pidcock. Pour rappel, par le passé, Christopher Froome a plus que brillé sur des Jeux Olympiques. En effet, lors de ceux de Londres, à domicile, en 2012, il avait décroché la médaille de bronze lors du contre-la-montre, avant de récidiver, quatre ans plus tard, en 2016, du côté de Rio de Janeiro au Brésil. Depuis sa très grosse chute avant le Critérium du Dauphiné 2019, le Britannique peine à retrouver son meilleur niveau.