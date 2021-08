Inauguration d'un Mur Paralympique à Tokyo

Un record d'audience en perspective

L'heure approche... Les Jeux Paralympiques démarrent ce mardi 24 août (jusqu'au 5 septembre) et à deux jours de leur lancement en grande pompe, le Comite Olympique Paralympique (IPC) a inauguré ce dimanche un Mur Paralympique dans le village où séjourneront les athlètes. Mais pourquoi inaugurer un mur ? Pour souder les liens entre les athlètes et les gens en général. A fortiori en ces temps de pandémie.Sur ce mur, tous les athlètes résidant au village ou les personnes y travaillant pourront y inscrire en toute liberté un message. Des mots prônant la paix, l'amour, la fraternité et d'autres valeurs universelles.. "Suite à cette inauguration, ce mur mettra en valeur l'unité dans la diversité. Des athlètes paralympiques de toutes les nations, de tous les genres, de tout âge, de toutes les religions et de toutes déficiences soutiendront ensemble que les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 changeront la société pour toujours" a prononcé solennellement Andrew Parsons lors de son discours.Les participants se sont engagés à profiter de ces Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 pour promouvoir dans le futur une société inspirée par le leitmotiv 'Unité dans la Diversité", une société au sein de laquelle il n'y aurait pas de discrimination contre les personnes atteintes de déficiences. L'optimisme d'Andrew Parsons se mesure à tous les étages. Alors que les épreuves se tiendront à huis clos,. A Rio, l'olympiade paralympique avait attiré en cumulé 4.1 milliards de personnes derrière leur écran. Ceux-ci verront pour la première fois du canoë-kayak, du badminton et du taekwondo, des épreuves ajoutées au programme cette année.