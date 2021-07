Handball (préparation) : Les Bleues finissent sur une victoire

🇫🇷 32 ⚡ 31 🇲🇪



Victorieuses face au Monténégro, les Bleues terminent leur préparation sur une excellente note 👏



Plus que 3️⃣ jours avant l'entrée dans la compétition !#BleuetFier #DirectionTokyo pic.twitter.com/G4ohysmJjJ

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) July 22, 2021

Krumbholz : "L'équipe est prête"

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / HANDBALL (F)

Du 25 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)

PHASE DE GROUPES

France

Dimanche 25 juillet

France

Mardi 27 juillet

France

Jeudi 29 juillet

France

Samedi 31 juillet

France

Lundi 2 août

France

Les joueuses de l’équipe de France de handball vont pouvoir participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo vendredi avec l’esprit serein. Ce jeudi, les filles d’Olivier Krumbholz ont conclu leur préparation par une victoire contre le Monténégro sur le score de 32-31 (18-15, mt) au Yoyogi Stadium, où se déroulera le tournoi olympique., les Bleues ont joué avec sérieux et ont satisfait leur entraîneur.« Je suis content du match. L’équipe est prête et chacune est prête à jouer son rôle », a confié Olivier Krumbholz selon des propos relayés par l’AFP. C’est Pauline Coatanéa qui a terminé meilleure marqueuse française de ce match, avec cinq buts, alors que cinq joueuses en ont inscrit quatre : Allison Pineau, Coralie Lassource, Grâce Zaadi, Béatrice Edwige et Estelle Nze Minko.De quoi bien aborder le premier match du tournoi olympique, contre la Hongrie dimanche à 14h30 (heure française), et la défense de leur médaille d'argent décrochée en 2016 à Rio.EspagneRussieHongrieSuèdeBrésilRussie – BrésilEspagne – SuèdeHongrie -Brésil – HongrieSuède – Russie– EspagneEspagne – BrésilHongrie – RussieSuède -Russie –Brésil – SuèdeHongrie - Espagne– BrésilEspagne – RussieHongrie - Suède>>> Les quatre premiers se qualifient pour les quarts de finale