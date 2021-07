Handball (H) : Bons débuts pour les Bleus

Un sans-faute pour Richardson

Champions olympiques 2008 et 2012 et vice-champions olympiques 2016, les handballeurs français ont un immense statut à défendre, et ils ont très bien entamé leur tournoi olympique avec une victoire 33-27 contre l'Argentine pour le compte du groupe A où les quatre premiers se qualifieront pour les quarts de finale. Face à ces Argentins contre qui ils n'ont jamais perdu et qu'ils avaient affronté pour la dernière fois lors des JO de Rio (victoire 31-24), les hommes de Guillaume Gille n'ont jamais tremblé.Ils ont toutefois connu un petit relâchement en fin de première période en encaissant un 4-0. Mais cela ne les a pas inquiétés, et l'écart est resté de deux à trois buts pendant quelques minutes en début de deuxième période, avant de se creuser inexorablement, jusqu'à +9 à la 53eme (29-20).L'écart final est +6, ce qui permet provisoirement à la France de prendre la tête du groupe., alors que Ludovic Fabregas, Hugo Descat et Nedim Remili en ont marqué quatre chacun. Incertain en raison d'une douleur aux ischio-jambiers, Michaël Guigou était bien sur le terrain (2 buts), tout comme Nikola Karabatic (3 buts), qui entame ses quatrièmes JO. Dans les buts, c’est Vincent Gérard qui a joué le plus souvent, et a réussi 8 arrêts, contre 2 pour Yann Genty. Voilà donc une entrée en matière convaincante pour les médaillés d'argent de 2016, qui auront droit à un autre match à leur portée lundi contre le Brésil.Remili (4), Richardson (7), Mem (3), N.Karabatic (3), Nguessan (1), Abalo (1), Guigou (2), L.Karabatic (2), Fabregas (4), Descat (4), Porte (2)Brésil, 0 pointArgentine, 0 pointAllemagneEspagne– Brésil : 27-24– Argentine : 33-27Allemagne – Espagne