Handball (F) : Les Bleues battues par l'Espagne

Les Bleues n'ont pas enchaîné.Au coude à coude avec les Espagnoles à la pause (12-12), les joueuses d'Olivier Krumbholz ont perdu pied en seconde mi-temps pour finalement s'incliner de trois buts (28-25) face à cette équipe d'Espagne qui avait à coeur de se reprendre après sa défaite d'entrée, dimanche dernier, contre la Suède (31-24). Les Françaises ont donc brûlé un premier joker, et elles peuvent s'en vouloir dans la mesure où elles sont longtemps restées au contact de leurs adversaires.Malheureusement pour les vice-championnes olympiques, elles ont commencé à lâcher du lest à vingt minutes de la fin.Malgré les efforts de Chloé Valentini, Pauline Coatanea et Laura Flippes, l'Espagne a même encore augmenté son matelas, qui a atteint les quatre buts. La France est un temps revenue à deux buts, mais la fin de match a encore vu les Espagnoles se montrer plus efficaces devant la cage que les Tricolores, il faut le dire pas heureuses sur leurs tentatives, qui ont souvent trouvé les montants. Après cette première victoire, l'Espagne repasse devant les Bleues au classement. Jeudi, les Françaises affronteront la Suède, leader du groupe B, tandis que l'Espagne se frottera au Brésil.Russie 1Hongrie 0– Hongrie : 33-27– Russie : 36-24: 25-28