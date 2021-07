Handball (F) : La France s'incline encore et se met en danger

Les Bleues ont pourtant mené de quatre buts



🇫🇷 Après un match haletant, l'Equipe de France s'incline au bout du suspense 28-27.

❌ Les Bleues sont désormais dans une position inconfortable avec deux défaites, mais les espoirs de qualifications sont encore présents.



Les marqueuses françaises :

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / HANDBALL (F)

Du 25 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)

PHASE DE GROUPES

France 3

: 28-27

C'est le remake de la finale des JO 2016 qui se déroulait ce samedi dans le cadre de la poule B des JO de Tokyo, entre la Russie et la France. Et c'est la même équipe qui s'est imposée... La Russie l'a en effet emporté 28-27, ce qui met les Bleues dans une bien mauvaise situation., ce qui les place provisoirement en cinquième position, alors que seules les quatre premières équipes verront les quarts de finale. Les Bleues ont toute de même encore leur destin entre leurs mains, mais il faudra absolument battre le Brésil (4eme avant de jouer contre la Suède à 9h15) lundi lors du dernier match.La France avait pourtant bien entamé ce match, en menant jusqu'à 3-2, avant que les championnes olympiques ne prennent les choses en mains, comptant jusqu'à trois buts d'avance (9-6). Les Bleues, emmenées par une excellente Laura Flippes, qui finira avec six buts, sont parvenues à égaliser et passer devant en fin de première mi-temps (16-12), pour finalement rentrer aux vestiaires en menant 17-15. La deuxième mi-temps a été riche en suspense. Les Françaises ont vu leur avance de trois buts (18-15) fondre (19-19) mais ont su garder ensuite entre un et deux buts d'avance, dans le sillage d'une Allison Pineau en pleine forme, auteure d'un 9 sur 11 au tir, dont 6 sur 6 aux jets de 7m.Mais les Bleues sont passées à côté de leur money-time. Ilina a marqué sur jet de 7m (28-27) puis Makeeva a intercepté un ballon à une minute de la fin mais a manqué son tir, avant que Pineau n'intercepte une passe à son tour, mais la gardienne russe a réussi un magnifique arrêt du pied, plombant ainsi toutes les chances de victoire française. Les Bleues vont désormais espérer une victoire de la Suède sur le Brésil, pour s'offrir une sorte de huitième de finale contre les Brésiliennes.Nocandy (4), Valentini (1), Pineau (9), Zaadi (2), Sercien Ugolin (1), Flippes (6), Foppa (2), Nze Minko (2)Hongrie 0– FranceBrésil – SuèdeHongrie - Espagne