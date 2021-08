Handball (F) : La finale opposera les Bleues à la Russie

A l’image du tournoi masculin, la finale du tournoi féminin de handball à Tokyo sera une revanche de celle de Rio. Cinq ans après leur victoire face aux Bleues au Brésil, les Russes ont dominé la Norvège pour rejoindre les joueuses d’Olivier Krumhbolz en finale. Si Daria Dmitrieva (2 buts sur 5 tirs) a offert à son équipe un bon départ avec les deux premières réalisations de la rencontre, les Norvégiennes se sont accrochées, revenant immédiatement à hauteur avant un chassé croisé long d’un dizaine de minutes. C’est alors que Marit Malm Frafjord (1 but sur 1 tir) et Veronica Kristiansen (3 buts sur 5 tirs) ont permis à la Norvège de passer devant pour la première fois du match mais sans parvenir à faire la différence. Grâce à un dernier coup de reins et un 4-0 dans les quatre dernières minutes de la première mi-temps, la Russie s’est offert une belle avance au retour aux vestiaires.

La Russie a eu le dernier mot

Grâce notamment à une Katrine Lunde en grande forme (14 arrêts à 35% d’efficacité), la Norvège a continué de s’accrocher au retour sur le parquet. Mais, revenues à un but, les coéquipières de Nora Mörk (10 buts sur 12 tirs) ont fini par céder. Grâce aux interventions d’Anna Sedoykina (11 arrêts à 39% d’efficacité) et à la précision d’Anna Vyakhireva (9 buts sur 13 tirs), la Russie a fait la différence avec un 5-0 à 20 minutes de la fin pour prendre six longueurs d’avance. Mais, malgré ce retard, les Norvégiennes n’ont jamais abdiqué, répondant immédiatement avec un 3-0. Toutefois, ce retour a été trop tardif avec Stine Oftedal (2 buts sur 4 tirs) qui a ramené son équipe à un but avec un peu plus de 90 secondes à jouer. La Russie a alors tenu son avantage jusqu’au terme de la rencontre pour cette courte victoire (26-27) qui lui offre une place en finale du tournoi olympique quand la Norvège retrouvera la Suède pour la médaille de bronze.



JEUX D'ETE DE TOKYO / HANDBALL (F)

Du 25 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)



DEMI-FINALES

Vendredi 6 août

France - Suède : 29-27

Norvège - Russie : 26-27



PETITE FINALE

Dimanche 8 août

4h00 : Suède - Norvège



FINALE

Dimanche 8 août

8h00 : France - Russie