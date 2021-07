Haltérophilie (F) : Tchakounté au pied du podium

Cruelle désillusion pour Dora Meiriama Tchakounté qui reste au pied du podium pour un kilo, malgré une superbe prestation (213kg total). La Taïwanaise Hsing-Chun Kuo remporte le titre avec 236 kg #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶



— France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

Une barre à 117 kilos pour Tchakounté

La France n'est pas passée loin de remporter la seizième médaille de son histoire olympique en haltérophilie. Dora Mariana Tchakounté a en effet terminé à la quatrième place de la catégorie des -49kg, après avoir été en course pour la breloque pendant un long moment.et remporte la médaille d'or après avoir décroché l'argent en 2016 à Rio et fini sixième en 2012 à Londres. La Turkmène Polina Guryeva prend la médaille d'argent, avec un score de 217 kilos et la Japonaise Mikiko Andoh le bronze avec un score de 214.Pendant une grande partie de cette finale, la Française est restée dans le Top 3 et a donc cru à la médaille, mais la Japonaise lui est passée devant sur fil en réussissant à soulever une barre à 120 kilos à l'épaulé-jeté, alors que Tchakounté avait échoué à cette même barre, se "contentant" de 117 kilos.. Il faudra désormais attendre le 2 août pour revoir une Française en lice en haltérophilie. Ce sera Gaëlle Nayo Ketchanke en moins de 87 kilos.