Gymnastique (F) : Les Bleues qualifiées par équipes, de Jesus dos Santos et Héduit en finale du concours général

Mélanie De Jesus Dos Santos et Carolann Héduit se classent respectivement 8e et 13e des qualifications. On les retrouvera en finale du concours général jeudi 29 juillet !







Biles prend déjà rendez-vous

Les Bleues n’ont pas manqué leurs qualifications. Si elles n’ont pas réussi à obtenir une place en finale par agrès, leur collectif a fait merveille ce dimanche au Centre de gymnastique d’Ariake. Marine Boyer, Mélanie de Jesus dos Santos, Aline Friess et Carolann Héduit ont parfaitement assuré sur les quatre agrès pour permettre à la France de terminer à la quatrième place avec 164,561 points derrière la Russie (171,629 points), les Etats-Unis (170,562 points) et la Chine (166,863 points). Ce mardi, les Tricolores auront un coup à jouer à l’occasion de la finale, pour laquelle la Belgique, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon se sont également qualifiés. Pour ce qui est du concours général, les Bleues ont obtenu deux tickets pour la finale au fil de la journée.Alors que Simone Biles n’a pas manqué de signer le meilleur score (57,731 points), Mélanie de Jesus dos Santos a pris la dixième place (55,431 points). Mais la tête d’affiche de la gymnastique française ne sera pas la seule présente le 29 juillet. 18eme au classement avec 54,299 points, Carolann Héduit prenda également part à cette finale. Pour Mélanie de Jesus dos Santos, il reste encore une petite chance de participer à la finale aux barres asymétriques. Onzième des qualifications sur cet agrès, avec 14,566 points, la Tricolores est la première réserviste. Autrement dit, si une des huit qualifiées doit jeter l’éponge, elle sera la première sélectionnée pour prendre la place, le cas échéant.