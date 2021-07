Gymnastique (F) : Deux finales sans Biles, de Jesus dos Santos repêchée aux barres asymétriques

🇫🇷 Après le forfait de Simone Biles au saut et aux barres, Mélanie De Jesus Dos Santos prendra part à la finale des barres asymétriques demain, à 12h15 (UTC+2) ! #AllezLesBleus #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2021

De Jesus dos Santos en profite

On ne verra pas Simone Biles à Tokyo ce dimanche. Après avoir quitté en cours de compétition la finale du concours par équipes et avoir manqué celle du concours général, l’Américaine a confirmé qu’elle ne participera pas aux finales du saut de cheval et des barres asymétriques, prévues ce dimanche au Centre de gymnastique d’Ariake. « Après des nouvelles discussions avec l'encadrement médical, Simone Biles a décidé de déclarer forfait pour les finales du saut et des barres asymétriques, a déclaré la Fédération Américaine de gymnastique dans un communiqué. Son état sera évalué quotidiennement pour voir si elle peut participer aux finales du sol et de la poutre. » Deux finales qui sont programmées respectivement ce lundi et ce mardi dans la capitale japonaise.Pour justifier son forfait, Simone Biles a mis en avant des soucis de perte de repères mais également un manque de confiance face aux agrès. « Sérieusement, je ne comprends pas comment faire des vrilles. C'est le sentiment le plus étrange et le plus bizarre, a déclaré la gymnaste américaine dans ce communiqué. C'est honnêtement pétrifiant d'essayer de faire un mouvement mais de ne pas avoir l'esprit et le corps en synchronisation. » Ce forfait pour la finale des barres asymétriques fait le bonheur de l’équipe de France. Première réserviste sur cet agrès à l’issue des qualifications, Mélanie de Jesus dos Santos profite de l’absence de Simone Biles pour rejoindre les huit qualifiées pour la finale. La Française aura ainsi une nouvelle occasion de briller dans le cadre des Jeux Olympiques.