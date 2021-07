Football : Le Brésil s'impose face à l'Allemagne

⚽ Paulinho enfonce le clou ! Les Allemands ont montré un meilleur visage en 2e mi-temps, mais la réduction du score de Ragnar Ache n'a pas suffi. Le Brésil s'impose finalement 4-2 ! #Tokyo2020 pic.twitter.com/iYGLe3lpDV

En infériorité numérique, l'Allemagne a démontré de l'orgueil

Tenant du titre des Jeux Olympiques après son sacre en 2016 face à l'Allemagne (1-1, 5 tirs au but à 4), le Brésil a retrouvé la Mannschaft, ce jeudi, pour le premier match du groupe D. Ce remake a tourné en faveur de la Seleçao. Portée par l'expérience de Dani Alves, capitaine, le Brésil aurait pu s'imposer plus largement que 4-2 tant il a disposé d'occasions nettes à Yokohama.Matheus Cunha s'est même permis le luxe de rater un penalty juste avant la pause en faveur du Brésil.. Dans un premier temps, Nadiem Amiri a réduit l'écart à 3-1 (57ème) avant que Maximilian Arnold ne se fasse expulser. Toutefois, même en infériorité numérique, l'Allemagne a su marquer une nouvelle fois par l’intermédiaire de Ragnar Ache (83ème). Cela annonçait dès lors une possible fin de rencontre enlevée, mais le Brésil a finalement tué le suspense après un but de Paulinho dans le temps additionnel (94ème). Un succès 4-2 qui aurait pu être plus large sans les duels manqués par Bruno Guimaraes ou encore Matheus Cunha face à Florian Müller. Le Brésil a donc démarré de la meilleure façon possible son tournoi et devra confirmer cette entame dès dimanche face à la Côte d'Ivoire (10 heures 30), qui a su défaire l'Arabie saoudite (2-1). L'Allemagne, elle, affrontera les Saoudiens à 17 heures 30.