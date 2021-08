Football (F) : Les États-Unis se consolent avec le bronze

⚽😱 Corner direct pour Megan Rapinoe !! 1-0 pour les Américaines !

— francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Une réaction trop tardive des Australiennes

Emily Gielnik, d'une sublime frappe puissante du droit à 25 mètres des buts, imparable pour Franch, battue sur sa droite (4-3, 90eme). Une réaction trop tardive pour les "OZ" car c'est finalement les Nord-Américaines qui l'emportent et ramènent une médaille de bronze supplémentaire à la délégation américaine, même si ce n'est pas ce qu'elles étaient venues chercher.

Une bataille pour la médaille de bronze totalement spectaculaire entre les Américaines et les Australiennes ! Ce match pour la médaille de bronze était une grande première pour les deux équipes puisque les Australiennes n'étaient jamais allées aussi loin dans l'histoire du tournoi olympique, tandis que les Américaines n'avaient jamais échoué en demi-finales.Un match que la superstar de la Coupe du Monde 2019 Megan Rapinoe a décidé de prendre à s'en compte. Elle a en effet surpris tout son monde en début de match en inscrivant un but sur corner rentrant côté gauche, en enroulant sa frappe du pied droit (1-0, 8eme). Un but qui a vite fait réagir les Matildas, par l'intermédiaire de leur meilleure buteuse Samatha Kerr, auteur de son septième but de la compétition. La joueuse de Chelsea a été trouvée dans la profondeur par Foord et a trompé la gardienne adverse à bout portant (1-1, 17eme).. Juste avant la pause, c'est Carli Lloyd qui a fait le break à la suite d'une perte de balle de Simon dans ses 30 mètres. Horan a récupéré et servi rapidement l'attaquante du Gotham FC, qui a conclu en force d'une belle frappe croisée du gauche.Dès la reprise de la seconde période, les Américaines ont enfoncé le clou par l'intervalle de Carli Lloyd, qui a inscrit un doublé, en profitant encore une fois d'une erreur de relance de la part de Kennedy, qui s'est mal comprise avec sa gardienne (4-1, 51eme). Malmenées, les Matildas ne se sont pas laissées faire, et ont réduit de suite la marque grâce à Caitlin Foord à la suite d'un centre conclu d'une tête croisée (4-2, 54eme).