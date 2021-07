Escrime (sabre par équipes/F) : Qualification des Bleues pour les demi-finales

🇫🇷 L'équipe féminine de sabre en demi-finale après une victoire face aux Etats-Unis en quart ! 🤺#AllezLesBleus #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2021

Les Bleues sont à une victoire d’une médaille au sabre par équipes. Pour leur entrée en lice dans le tournoi, Manon Brunet, Cécilia Berder et Charlotte Lembach ont pris le meilleur sur les Etats-Unis en quarts de finale. Si Mariel Zagunis a bien lancé l’équipe américaine face à la médaillée de bronze en individuel, Cécilia Berder a donné l’avantage à l’équipe de France. Les Bleues n’ont en suite plus lâché les rênes malgré un beau relais de Dagmara Wozniak face à Charlotte Lembach, qui a ramené les Etats-Unis à une seule touche. Toutefois, les Tricolores ont patiemment creusé l’écart. Charlotte Lembach face à Mariel Zagunis et Manon Brunet contre Dagmara Wozniak, n’ont concédé qu’une touche lors de leur relais avant que Cecilia Berder ne tremble pas au moment de conclure. Au final, s’imposer avec une marge de quinze touches (45-40). Pour une place en finale, l’équipe de France retrouvera en demi-finales l’Italie, qui a difficilement pris le meilleur sur la Chine (45-41).