🤺 Ysaora Thibus s’arrête en huitièmes de finale !

Battue par la Russe Larisa Korobeynikova 15-12, la fleurettiste tricolore voit ses espoirs de médaille s’envoler #Escrime #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/wRM6q9VOGt pic.twitter.com/ABSXQIvwMJ



— France tv sport (@francetvsport) July 25, 2021

Cannone, quart de finaliste surprise



🤺⚡😍 Incroyable Romain Cannone !

L’épéiste français se défait du Néerlandais Bas Verwijlen 15-11 et se hisse en quarts de finale du tournoi olympique #Escrime #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/wRM6q9VOGt pic.twitter.com/zgeMXqYPwY



— France tv sport (@francetvsport) July 25, 2021

Après la journée noire vécue samedi, avec des défaites d'entrée pour les escrimeurs tricolores, cela s'est un peu mieux passés dimanche. Il y a eu des victoires à se mettre sous la dent, en tout cas ! Ysaoara Thibus (29 ans), vice-championne du monde 2018, a réussi son entrée en lice en disposant de la Hongroise Flora Pasztor. Mais ce ne fut pas une promenade de santé pour la Française, avec une victoire de seulement deux touches : 15-13. Thibus a été menée 2-1 puis 5-4, 10-8 et 12-10, mais elle ne s’est pas affolée et a toujours réussi à recoller, finissant l’assaut par un 5-1.La Française était pourtant parvenue à revenir de 2-6 à 7-7, mais elle a encaissé un 5-0 rédhibitoire à 8-8 et n'a jamais pu revenir dans le match. Le tournoi est également terminé pour Pauline Ranvier et Anita Blaze, éliminées dès le premier tour. Ranvier (27 ans), vice-championne du monde 2019, a déçu en s'inclinant 15-9 contre la Canadienne Eleanor Harvey, après avoir encaissé un 5-0 pour finir. Blaze (29 ans), s'est quant à elle inclinée 15-12 contre une autre Canadienne, Jessica Guo, après avoir été menée quasiment de bout en bout et avoir encaissé un 6-0 rédhibitoire à 4-6.Arme traditionnellement forte de l'escrime française, l'épée masculine a vu Yannick Borel, l'un de ses fers de lance, tomber dès le premier tour. Le Guadeloupéen de 32 ans, champion olympique en titre par équipes et champion du monde 2018 en individuel,. En revanche, tout s’est bien passé pour Romain Cannone (24 ans), qui s’est défait du Vénézuélien Ruben Limardo Gascon, sacré champion olympique en 2012 mais aujourd’hui âgé de presque 36 ans, sur le score de 15-12 après avoir mené quasiment de bout en bout. Alexandre Bardenet (31 ans) a quant à lui éliminé l’Américain Curtis McDowald : 15-12 après avoir pourtant été mené 10-5 puis 12-10 !En revanche, c’est fini pour Alexandre Bardenet, tombé contre l’Italien Andrea Santarelli, qui s’est imposé 15-11, à l’issue d’un assaut serré où il a fait la différence en terminant par un 3-0.