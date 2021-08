Escalade (H) : Les deux frères Mawem en finale, Bassa Mawem blessé

August 3, 2021 18:00 Respectivement premier et septième du classement général des qualifications de l'escalade, Mickaël Mawem et Bassa Mawem disputeront la finale. Sauf si le second, blessé au biceps gauche, ne peut tenir sa place.