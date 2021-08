Equitation : Désillusion pour l'équipe de France de saut d'obstacles

💥Coup dur ... Les Français 🐴🇫🇷 étaient 1er jusqu'au dernier passage de Penelope Leprevost et son cheval. Les champions en titre ont vu la médaille d'or leur passer sous le nez et terminent finalement huitième 😔

August 7, 2021

La Suède dorée en barrages

C'est une médaille qui semblait déjà autour du cou des cavaliers de l'équipe de France de saut d'obstacles. Peut-être même une médaille d'or. Mais le rêve s'est envolé. Alors que les Bleus, tenants du titre et derniers à passer, pouvaient se permettre de faire tomber une barre et d'avoir un point de pénalité pour dépassement de temps, car ils avaient un peu d'avance sur la Suède et les Etats-Unis, Pénélope Leprévost s'est élancée, sur Vancouver de Lanlore, mais sur le troisième obstacle, le cheval a fait tomber deux barres, puis a refusé le quatrième. La cavalière française a retenté sa chance, même si tout était déjà perdu, mais son cheval n'avait définitivement pas envie de sauter lors de ce dernier passage décisif.La France termine donc huitième, devant deux autres grandes nations de l'équitation, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont vécu la même mésaventure, avec des chevaux ayant refusé l'obstacle.La Suède et les Etats-Unis, à égalité à la première place après l'échec des Français, ont dû se départager sur un barrage pour déterminer qui remporterait la médaille d'or., après les deux remportés par Daniel Stahl et Armand Duplantis en athlétisme. La Belgique gagne quant à elle la médaille de bronze, bien aidée par les malheurs français.