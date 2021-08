Plus d'informations à suivre.



Les Bleus auront fort à faire pour arracher la médaille de bronze de la vitesse par équipes. Avec une équipe totalement remaniée par rapport aux Jeux Olympiques de Rio, les Bleus ont tout d’abord réalisé une performance remarquable lors des qualifications de la vitesse par équipes. Avec les trois tours parcourus en 42’’722, Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal ont battu le record de France pour signer le 4eme meilleur temps, à six dixièmes des Néerlandais. En effet, Roy van den Berg, Harrie Lavreysen et Matthijs Buchli ont battu le record olympique en 42’’134 pour signer le meilleur temps devant la Grande-Bretagne et l’Australie. Opposés à la Nouvelle-Zélande au premier tour, les Tricolores n’ont pas tremblé et ont amélioré leur référence. Vainqueurs en 42’’294, ils se sont assurés de jouer une médaille en fin de journée et devaient attendre de savoir quel serait leur adversaire et l’enjeu. Avec l’Australie puis la Grande-Bretagne qui ont amélioré le record olympique de la distance, les Bleus ont très vite compris qu’ils joueront la médaille de bronze. Avec Jeffrey Hoogland de retour pour conclure, les Pays-Bas se sont rapprochés à un dixième de leur record du monde (41’’431) pour signer le meilleur temps. Alors que ces derniers affronteront la Grande-Bretagne, c’est l’Australie qui sera l’adversaire de l’équipe de France pour la médaille de bronze.

Les Bleues continuent leur progression en vitesse par équipes

Les Bleues n’ont pas eu à rougir ! Au lendemain de leur record de France de la poursuite par équipes, Marion Borras, Coralie Demay, qui a remplacé Victoire Berteau, Valérie Fortin et Marie Le Net sont allées encore un peu plus vite lors du premier tour. Si le Canada a fait mieux (4’09’’888) et affrontera les Etats-Unis en fin de programme lors du match pour la médaille de bronze, les Tricolores ont retiré quasiment sept dixièmes de seconde à la référence établie ce lundi. Avec un temps de 4’11’’888, elles ont jouée la septième place du tournoi à l’occasion d’un duel avec la Nouvelle-Zélande, qui a déçu face à l’Australie. Battant une nouvelle fois le record de France en 4’10’’388, elles laissent la dernière place aux Néo-Zélandaises. Pour ce qui est du titre olympique, c’est sans grande surprise qu’il se jouera entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne. A l’occasion de leur duel avec les Etats-Unis, Katie Archibald, Laura Kenny, Neah Evans et Josie Knight se sont imposées en 4’06’’748, établissant par la même occasion un nouveau record du monde de la distance… qui n’a tenu que quelques minutes ! En effet, dans la dernière série de ce premier tour, l’Allemagne a fait bien mieux que les Britanniques. Alors que l’Italie a très vite été distancée, Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein et Mieke Kroeger ont bouclé deux de leurs quatre kilomètres sous la minute pour signer un 4’06’’159 et envoyer un signal clair à la Grande-Bretagne. Des Britanniques qui ont vécu une belle mésaventure. En effet, tout à leur joie, Katie Archibald et Neah Evans sont entrées en collision et sont allées au sol, sans conséquences.