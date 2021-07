Covid-19 : Trois cas positifs supplémentaires

Les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août) ne seront pas épargnés par la pandémie de Covid-19. C'est déjà certain. Alors que la compétition, qui se déroulera à huis clos - l'état d'urgence sanitaire ayant été décrété au Japon - n'a pas encore commencé (la cérémonie d'ouverture est programmée vendredi), les contaminés sont déjà nombreux (le total a dépassé les soixante personnes désormais). Ainsi, ce lundi, trois nouveaux cas positifs sont venus s'ajouter à la liste. Il s'agit d'un joueur de l'équipe de République tchèque de beach-volley, du sélectionneur de l'équipe de football d'Afrique du Sud et d'une gymnaste américaine. Le comité olympique tchèque a annoncé le premier que le test au Covid-19 passé par Ondrej Perusic s'était avéré positif. Et ce deux jours après que le chef de la délégation tchèque a fait savoir qu'un membre du staff de cette même équipe tchèque de beach volley avait lui aussi été testé positif, à son arrivée à Tokyo. De la même manière, la Fédération sud-africaine de rugby a annoncé que le sélectionneur de l'équipe masculine à 7 allait devoir s'isoler pendant quatorze jours. Au même titre que Perusic et alors que l'équipe de football d'Afrique du Sud est elle aussi impacté par le coronavirus, Nell Powell a appris que son test au Covid-19 avait révélé un résultat positif.

Le village olympique également impacté ?

C'est donc son adjoint Renfred Dazel qui va prendre le relais auprès de l'équipe, tandis que l'entraîneur principal, lui, va devoir se contenter de dicter ses consignes en visio depuis sa chambre d'hôtel. Powell ne quittera pas Kagoshiwa, où ses joueurs ont effectué leur préparation. L'autre cas positif concerne la sélection américaine de gymnastique. Depuis Inzai, l'un des sites de ces Jeux maintenus en dépit de la pandémie, un dirigeant de la ville située à l'Est de Tokyo a révélé sans dévoiler l'identité de la jeune femme qu'une remplaçante de l'équipe avait contracté le Covid-19 précisément dans le camp d'entraînement où la superstar Simone Biles et ses compatriotes, sur place depuis le 15 juillet, préparent le tournoi. Si la contaminée en question ne présente aucun symptôme, elle a été envoyée néanmoins immédiatement en quarantaine dans un autre hôtel tandis que le reste de la délégation a pris ses quartiers au village olympique. Un village olympique qui pourrait très vite être infecté à en croire l'évolution de la situation. Et la prolifération du nombre de cas positifs.