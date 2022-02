Depuis la retraite de Jason Lamy-Chappuis, la France est à la peine en combiné nordique et n'ambitionne pas, a priori, de remporter de médailles à Pékin. Matteo Baud a terminé 18eme sur le tremplin normal et Antoine Gérard 14eme sur le grand tremplin, et cela semble assez difficile de viser une médaille par équipes. Néanmoins, la France occupe la cinquième place à l'issue du saut (HS140) ce jeudi matin, avant l'épreuve de ski de fond (4x5km) qui débutera à midi heure de Paris. Matteo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard et Laurent Muhlethaler représentaient les couleurs tricolores, et ils ont signé des performances différentes. Grand espoir de la discipline à seulement 21 ans, Baud a sauté à 130 mètres et obtenu 114,9 points. Muhlethaler (24 ans) a quant à lui sauté à 127 mètres et obtenu 110,5 points. Gérard (26 ans) a sauté à 125,5 mètres et a reçu 103,2 points. En revanche, Gaël Blondeau (21 ans) s’est un peu raté, avec un saut mesuré à 111 mètres et un score de 81,4. Avec un total de 410 points, la France occupe donc le cinquième rang après le saut, mais le trou semble fait avec le quatuor de tête. En effet, l’Autriche, la Norvège, l’Allemagne et le Japon, qui ont terminé aux quatre premiers rangs, ne s’élanceront qu’avec douze secondes d’écart et devraient se regrouper rapidement, tandis que la France pourrait se retrouver avec la République tchèque et les Etats-Unis, qui partiront 9 et 21 secondes derrière elle, à la lutte pour les places d'honneur.



JEUX D'HIVER DE PEKIN / COMBINE NORDIQUE

Classement après le saut de l'épreuve par équipes - Jeudi 17 février 2022

1- Autriche : 475,4 points

2- Norvège : 469,4 points (8 secondes de retard sur l'Autriche lors de l'épreuve de ski de fond)

3- Allemagne : 467 points (11 secondes)

4- Japon : 466,6 points (12 secondes)

5- France : 410 points (1'27 de retard)

