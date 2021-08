Cérémonie de clôture : Le karatéka Da Costa porte-drapeau !

🤩 Merci beaucoup à @EquipeFRA, à sa Présidente @BrigitHenriques et au chef de mission André-Pierre Goubert pour cet honneur.

Tellement fier de représenter la France et le #Karate



🇫🇷🥋



— Steven Da Costa, August 6, 2021

Rendez-vous dimanche à 13h

La quinzaine des Jeux Olympiques d'été de Tokyo prendra fin ce dimanche. A l'occasion de la cérémonie de clôture, à l'instar de la cérémonie d'ouverture, un porte-drapeau est désigné.. Auréolé ce jeudi au Nippon Budokan de Tokyo dans la catégorie -67kg, le karatéka s'est réjoui sur son compte Twitter de cette reconnaissance: "Tellement fier de représenter la France et le karaté".L'instance française dirigée par l'ancienne joueuse internationale de football, Brigitte Henriques, salue le beau parcours du pensionnaire du club de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. Une distinction également symbolique pour le karaté, un sport en mal de reconnaissance tirant sa révérence., non retenue pour l'olympiade Paris 2024. Cet art martial entretenait pourtant l'espoir d'y figurer en tant que sport additionnel. En vain. Le breaking, l'escalade sportive, le skateboard et le surf ont en revanche eu droit à ce privilège.Le baisser de rideau de cet évènement planétaire débutera ce dimanche à 13h (heure française) et durera en théorie 2h30. Cependant, en raison de la pandémie de Covid-19, le stade national olympique de Tokyo sonnera creux car seuls les journalistes et les encadrements seront présents dans l'enceinte. Sans oublier que de nombreux sportifs ont déjà quitté le pays du soleil levant une fois leur compétition terminée. Mais le Japon n'en a toutefois pas vraiment fini avec l'esprit olympique puisque, avant de réellement se tourner vers Paris 2024.