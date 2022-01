Carnet noir : Champion olympique en 2000, Csollany est décédé

"Adieu champion !"

Le gymnaste hongrois avait dû se contenter de la médaille d'argent en 1996 lors des Jeux Olympiques d'Atlanta. Quatre ans plus tard, c'est avec en tête de monter cette fois sur la plus haute marche du podium que Csollany, spécialiste des anneaux, avait fait le voyage à Sydney pour y disputer les JO 2000. Deux ans après avoir été sacré champion d'Europe,Légende du sport de son pays, Csollany avait contracté le coronavirus en décembre dernier. Hospitalisé à Budapest dans un état grave et sous assistance respiratoire, le gymnase devenu ensuite entraîneur dans un petit club autrichien refusait de se faire vacciner.Toutefois, son travail au contact des enfants l'avait obligé à recevoir une injection d'un sérum unidose. Le tabloïd hongrois Blikk indique toutefois que cette injection était intervenue trop tardivement et le champion olympique, tombé malade pratiquement dans la foulée, n'avait pas pu développer suffisamment d'anticorps. « C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de Szilveszter Csollany », fait état le communiqué rédigé communément par la Fédération nationale hongroise de gymnastique et le Comité olympique du pays.Zoltan Magyar, qui avait fait mieux que son compatriote en étant sacré champion olympique à deux reprises, n'est pas près de s'en remettre lui non plus. "A un si jeune âge, c'est une énorme perte."