Canoë-Kayak en ligne : Qualification directe en demi-finale du K1 200m pour Beaumont

Cinq ans après l’argent ramené de Rio, Maxime Beaumont a assuré à l’occasion des séries du K1 200m. Le kayakiste de Boulogne-sur-Mer n’a pas forcé son talent pour prendre la deuxième place de sa course, à un peu moins de quatre dixièmes de seconde de l’Italien Manfredi Rizza. Un résultat qui lui permet de s’éviter l’effort de participer à un quart de finale en fin de programme ce mercredi sur le Canal de la Forêt de la Mer. Des séries du K1 200m qui se sont avérées être très rapide. En effet, le meilleur temps olympique sur cette distance, établi à Rio par le Britannique Liam Heath (35’’197), a été battu à deux reprises. Tout d’abord, le Suédois Petter Menning a dominé la première série en 34’’698 avant que le Hongrois Kolos Csizmadia, dès la deuxième série, n’améliore en 34’’442. S’il veut ambitionner de faire mieux qu’au Brésil, Maxime Beaumont va devoir élever son niveau de jeu lors des demi-finales. « C’est ça qui fait la magie des Jeux, c’est que tout est possible sur ce bassin. Là, le plus dur va être d’aller en finale. Après, une fois que tu es en finale, tout est possible, a confié Maxime Beaumont au micro de France Télévisions après sa course. Ce bassin est très rapide mais il est aussi très difficile, le vent est un peu de dos mais aussi de côté et on peut vite faire un erreur. »