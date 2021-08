Canoë-Kayak en ligne : Finale pour Hostens et Guyot en K2 500m, pas pour Hubert en K1 1000m

🇫🇷 Le kayak biplace 500m composé de Sarah Guyot et Manon Hostens qualifié en finale ! Rdv à 5h46 (UTC+2) pour la bataille 👊#AllezLesBleus #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) August 3, 2021

Manon Hostens et Sarah Guyot ont confirmé leur bonne forme vue. Deuxièmes de leur série ce lundi, s’économisant ainsi l’effort de participer aux quarts de finale, les Tricolores ont validé leur billet pour la finale du K2 500m sur le Canal de la Forêt de la Mer. Alors que les Hongroises Danuta Kozak et Dora Bodonyi ont signé la nouvelle meilleure performance olympique sur la distance en 1’37’’912, Manon Hostens et Sarah Guyot se sont accrochées de bout en bout à leur troisième place, bouclant leur course en 1’38’’632. Une place qui leur permet de rester en lice pour une médaille, contrairement à Etienne Hubert. S’il a très bien démarré avec la quatrième place au bout de 250m, le seul représentant français encore engagé en K1 1000m a reculé dans la hiérarchie au fil des mètres pour finalement prendre la sixième place (3’27’’319) et manquer la qualification pour la finale d’un peu plus d’une seconde. Toutefois, Etienne Hubert aura l’occasion de conclure sur une bonne note en prenant part à la finale B, qui déterminera le classement final d la 9eme à la 16eme position.