Boxe (H) : Kitsohurry, éliminé d'entrée, crie au scandale

🇫🇷 Malgré une belle détermination, Samuel Kistohurry s'incline face à Duke Ragan.



🥊 Le poids plume français (52-57kg) n'a pas résisté à la vitesse de l'Américain Duke Ragan.



Kitsohurry : "Je ne comprends pas qu’en amateurs, il y ait encore ces pointages"

En 2016, la boxe avait été le sport n°1 pour la délégation française, avec six médailles remportées dont deux en or. Cette année à Rio, le tournoi est plutôt mal parti pour les Bleus (qui ne feront de toute façon pas aussi bien qu’à Rio car ils ne sont que cinq qualifiés), avec la défaite d’entrée de Samuel Kitsohurry.Devancé dans le premier round (4 juges contre 1), Kitsohurry a dominé les débats ensuite (3 juges contre 2 dans le deuxième, 4 juges contre 1 dans le troisième), mais au final, c'est bien lui qui s'incline.Au micro de France Télévisions, Kitsohurry n'a pas mâché ses mots, estimant s'être fait voler la victoire : "Le premier round a été compliqué, mais je pense être largement devant dans le deuxième et le troisième. Franchement, ça me fait c***. Après, on sait ce que c’est la boxe, il y a toujours eu ça dans la boxe. C’est comme ça, maintenant il faut continuer, aller de l’avant. Je vais passer professionnel. Je ne comprends pas qu’en amateurs, il y ait encore ces pointages, des pointages de m***, excusez-moi du termeDans le troisième, je pensais que j’avais gagné, le mec était tout le temps dans le vent, il prenait tous les coups. Il n’a rien à faire en huitièmes. » L'équipe de France de boxe va désormais devoir se remettre de cette désillusion. Dimanche, aucun boxeur français ne sera en lice.