Boxe : Aliev redore le blason tricolore

🇫🇷🥊 Le Français Mourad Aliev ne manque pas son entrée dans ces JO. Le Français a dominé Siyovush Zukhurov en +91kg et accède tranquillement au prochain tour.

Grosse journée boxe samedi

Frustrée jusqu'à présent dans ces Jeux, la boxe française a retrouvé le sourire ce jeudi à la Super Arena de Saitama grâce à Mourad Aliev. Ce grand colosse de 2m01 a nettement dominé son adversaire tadjik, Siyovuch Zukhurov, dans la catégorie des +91kg. Jamais réellement inquiété, le Français est sorti vainqueur de ce pugilat au terme des trois rounds., à l'unanimité par les cinq juges.Ce boxeur originaire de Russie, a intégré la compétition en huitièmes et il se mesurera en quart de finale au Britannique Frazer Clarke ce dimanche., aux points toujours mais avec quatre arbitres le donnant vainqueur contre un en faveur de Frazer Clarke. Encourageant en vue d'une médaille après les désillusions de Samuel Kistohurry face à l'Américain Drake en -57kg, et de Maïva Hammadouche contre la Finlandaise Mira Potkonen en -60kg.Les deux derniers boxeurs français engagés dans ces Jeux entameront leur compétition ce samedi au stade des huitièmes de finale. Médaillé d'argent à Rio,pour ce qui constitue la plus grande chance de médaille tricolore en boxe dans ces Jeux de Tokyo. En -52kg, Billal Bennama combattra de son côté contre le Kazakh Saken Bibossinov.