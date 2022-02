Bobsleigh (H) : Heinrich et Hauterville prennent la 12eme place, l'Allemagne s'offre un triplé

Le bob à deux masculin est une affaire allemande ! Déjà sacrés champions olympiques à Pyeongchang en 2018, Francesco Friedrich et Thorsten Margis n’ont pas laissé la moindre chance à leur rivaux. Dominant trois des quatre manches, avec le record de la piste lors de la troisième, le duo allemand conserve son titre avec près d’une demi-seconde d’avance sur une autre paire allemande, composée de Johannes Lochner et Florian Bauer. Ces derniers, après avoir signé le meilleur temps de la deuxième manche, n’ont pas su faire douter leurs compatriotes mais ont rivalisé avec eux jusqu’au bout. Sur la dernière descente, l’écart entre les deux duos venus d’outre-Rhin n’est que d’un centième de seconde. Seulement quatrièmes à l’issue de la première journée de compétition, Christoph Hafer et Matthias Sommer ont fait les efforts nécessaires pour offrir à l’Allemagne un triplé.

Heinrich et Hauterville manquant le Top 10

Troisièmes sur les deux dernières manches, ils ont profité des errements des Russes Rostislav Gaitukevich et Aleksei Laptev pour aller chercher la médaille de bronze. Côté Tricolore, Romain Heinrich et Dorian Hauterville ont tout donné. Treizièmes ce lundi au terme des deux premières descentes, les Tricolores se sont rapprochés à une demi-secondes du Top 10 à l’issue de la troisième manche, durant laquelle ils ont signé leur meilleure performance. Toutefois, malgré le 10eme temps de la dernière descente, les bobeurs français échouent à la 12eme place finale. En effet, les Britanniques Brad Hall et Nick Gleeson les ont doublés au tout dernier moment et devancent les Tricolores de deux centièmes de seconde au terme des quatre manches. A noter la belle performance des Monégasques Rudy Rinaldi et Boris Vain qui, après avoir cru pouvoir aller chercher le podium avant la dernière manche, terminent finalement cinquième dans une discipline chère au cœur du Prince Albert II de Monaco.



JEUX D’HIVER DE PEKIN - BOBSLEIGH / BOB A DEUX (H)

Classement final - Mardi 15 février 2022

1- Francesco Friedrich - Thorsten Margis (ALL) en 2’57’’37

2- Johannes Lochner - Florian Bauer (ALL) à 0’’48

3- Christoph Hafer - Matthias Sommer (ALL) à 1’’51

4- Michael Vogt - Sandro Michel (SUI) à 1’’69

5- Rudy Rinaldi - Boris Vain (MCO) à 1’’72

…

12- Romain Heinrich - Dorian Hauterville (FRA) à 2’’52

…