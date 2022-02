Bobsleigh (H) : Hauterville et Heinrich 13emes après les deux premières manches

Entrée en matière intéressante pour le duo français. Ce lundi, à Yanqing, Dorian Hauterville et Romain Heinrich étaient en piste pour les deux premières manches en bob à deux hommes et sont pour le moment classés au 13eme rang. Dans un premier temps, avec un chrono de 59″93, les Bleus étaient 16emes mais ont depuis gagné trois places. En effet, lors de la seconde manche du jour, s'ils n'ont pas amélioré leur temps, ils ont profité de quelques défaillances pour se rapprocher du top 10 avec un temps de 1'59″97. Mardi, le binôme tricolore tentera de continuer de grappiller encore un peu de temps pour faire au moins partie des dix premiers, ils comptent 0″32 de retard pour cela. Désormais, place à un peu de repos pour eux, avant la troisième manche prévue au Centre national des sports de glisse ce mardi à 13h15 en France. « Je pense que c'est une bonne deuxième manche. Même sur la première manche, il n'y avait pas de grosses fautes mais à priori, c'était peut-être un peu trop piloté, un peu trop crispé sur les entrées de virages notamment », a par la suite reconnu Heinrich.

Heinrich satisfait de la poussée

« Donc là, j'ai essayé de laisser le bob un petit peu plus vivre et j'ai l'impression que ça paye. On a déjà remonté quelques places. A voir si ça nous remet dans un bon rail pour demain. (...) Je pense que sur le milieu de piste, on peut faire encore un dixième et sur le bas de piste un deuxième dixième. Donc il y a au moins deux dixièmes dans la trajectoire à aller chercher. Si on veut remonter et se replacer solidement dans le top 10, il va falloir faire plus que deux dixièmes, mais on a des pistes pour demain (mardi), a également expliqué le Français, au micro de France Télévisions. La poussée, en tout cas, c'était une grosse satisfaction aujourd'hui (lundi). Même si on pousse moins fort en deuxième manche, vu que tout le monde a beaucoup perdu, j'ai l'impression qu'on perd moins que les autres. C'est vraiment une satisfaction. L'objectif, c'est de rentrer dans le top 10 ? Oui, clairement, on se fixe pas de limites. »