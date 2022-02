Ce dimanche est un jour historique pour le bobsleigh, avec les grands débuts du monobob aux Jeux Olympiques, une discipline exclusivement réservée aux femmes. Et une Française participe aux quatre manches finales à Pékin, en la personne de Margot Boch. La Plagnarde de 22 ans, qui fera également équipe avec Carla Sénéchal en bob à deux, n’a commencé le bobsleigh qu’en 2018, mais elle effectuait ses grands débuts aux JO ce dimanche. Et pour sa première manche, elle a signé le 14eme temps des 20 engagées, commettant plusieurs petites erreurs. Margot Boch a dévalé la pente en 1'05"77, soit avec 1"33 de retard sur la bobeuse qui a réussi le meilleur temps, l’Américaine Kaillie Humphries (36 ans), double championne olympique 2010 et 2014 en bob à deux lorsqu'elle portait les couleurs du Canada. L'Allemande Laura Nolte, troisième des derniers Mondiaux, suit à 30 centièmes, devant la Canadienne Christine de Bruin et l'Américaine Elana Meyers Taylor, âgée de 37 ans et triple médaillée olympique en bob à deux.

Boch remonte au classement !

Une heure et demie plus tard, les vingt concurrentes sont remontées dans leur bob pour la deuxième manche, et Margot Boch a brillé ! La Française a en effet signé le quatrième chrono de cette manche, en 1'05"51, ce qui lui permet de remonter à la dixième place du classement général, à mi-parcours ! La Plagnarde a gagné trois centièmes au départ par rapport à la première manche et a commis moins de fautes, et la voici dans le Top 10. Intéressant avant les deux dernières manches de lundi ! Pas de changement en revanche en tête du classement, puisque Kaillie Humphries, même si elle est allée 22 centièmes moins vite que lors de sa première descente, conserve la première place. C'est désormais Christine de Bruin qui la suit, avec 1"04 de retard, suivie de Laura Nolte, à 1"22. A noter la belle cinquième place de la Chinoise Mingming Huai, qui a pu s'entraîner sur cette piste de Yanqing depuis des mois, et qui se retrouve à 1"80 de la leader. Rendez-vous lundi pour le dénouement de cette épreuve !



JEUX D'HIVER DE PÉKIN / BOBSLEIGH (F)

Classement après deux manches sur quatre de monobob - Dimanche 13 février 2022

1- Kaillie Humphries (USA) en 2'09"10

2- Christine de Bruin (CAN) à 1"04

3- Laura Nolte (ALL) à 1"22

4- Elana Meyers Taylor (USA) à 1"32

5- Mingming Huai (CHN) à 1"80

...

10- Margot Boch (FRA) à 2"18

...