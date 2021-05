Et si Kylian Mbappé faisait le doublé Championnat d'Europe - Jeux Olympiques ? Une chose est sûre, Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs qui mènera aussi l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été (du 22 juillet au 7 août 2021), a inscrit l'attaquant du Paris Saint-Germain dans sa pré-liste. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, André Pierre-Gignac, en est aussi. Idem pour Colin Dagba, le latéral droit du PSG, d'après L'Equipe. Il existe 85 pré-convocations, mais ces noms ressortent forcément.

Mbappé participera-t-il aux JO ?



Mbappé va-t-il vraiment participer aux JO pour autant ? Le Bondynois sera, pour rappel, normalement au Championnat d'Europe avec l'équipe de France A, du 11 juin au 11 juillet prochains, soit 11 jours avant le début des Jeux Olympiques au Japon, au cas où les Bleus de Didier Deschamps vont au bout lors du tant attendu tournoi européen. Sans oublier que les clubs ne sont pas forcés de libérer leurs éléments. Reste à savoir si le directeur sportif parisien Leonardo prendra le risque de froisser le joueur convoité par le Real Madrid et dont le bail parisien expire en 2022 en lui refusant ce caprice... À noter que les 18 noms définitifs et les quatre réservistes pour les JO devront être communiqués au CIO d'ici fin juin. On n'a donc pas fini de parler des possibilités...