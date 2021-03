Bleus : Les 20 joueurs retenus pour le TQO

📰 Guillaume Gille, a annoncé ce matin la liste des 2⃣0⃣ joueurs retenus pour le #TQO du 12 au 14 mars 🇫🇷



Guillaume Gille a communiqué mardi sa sélection pour le TQO, qui aura lieu ce week-end à Montpellier contre la Tunisie, la Croatie et le Portugal -. Romain Lagarde, "arrivé avec une blessure à la cheville à la suite de son match du week-end en Bundesliga", fait partie des quatre joueurs finalement écartés par Guillaume Gille, qui a réduit son groupe de 24 à 20 éléments pour ce rendez-vous évidemment primordial. "La sélection tient compte de l’état physique des joueurs et de leur expérience. Forcément, cette blessure ne lui permet pas de défendre ses chances pour faire partie du groupe." Les trois autres malheureux élus sont Karl Konan, Dragan Pechmalbec et Dylan Nahi, qui demeurent toutefois réservistes en cas de blessure.Sans surprise, le groupe reste bien sûr très proche de celui qui a terminé quatrième du Mondial au mois de janvier. "Nous avons tenu compte de cette expérience accumulée. Nous disposons de trop peu de temps de travail pour ouvrir de nouveaux chantiers." Les cadres habituels mèneront donc la sélection, à savoir. Le Nantais Aymeric Minne fait tout de même figure de petit nouveau dans cette liste. "Il vient au soutien au poste de demi-centre, également sur le poste d’arrière gauche où l’on connaît ses capacités, détaille Guillaume Gille. Il sera donc avec nous pour vivre ce premier moment de compétition officielle."