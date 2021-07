Bleuets : Gignac s'en prend à "certains clubs français"

"J'espère qu'en 2024 la mentalité aura bien changé"

André-Pierre Gignac a le cœur lourd. Au sortir de la défaite face au Japon mercredi (0-4) et l'élimination de l'équipe de France lors de la phase de groupes des Jeux Olympiques de Tokyo, il avait déjà affiché sa peine, regrettant notamment le manque de niveau de la sélection dirigée par Sylvain Ripoll face à des opposants supérieurs. "", avait-il notamment déclaré.Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, le meilleur buteur des Bleuets lors du tournoi - 4 buts en 3 matchs - en a remis une couche. Si la substance de son message est restée la même, il est allé un peu plus loin dans son propos. "La marche était trop haute. On a tout donné mais 2 des 3 équipes du groupe étaient plus fortes que nous. J'ai été très fier d'être le capitaine de cette équipe. Merci à mes coéquipiers, au sélectionneur, à son staff, au staff médical pour votre adaptation à cette situation inédite!", a-t-il d'abord affirmé. Présent en tant que joueur d'expérience, comme Florian Thauvin et Téji Savanier, l'attaquant âgé de 35 ans n'a en revanche pas apprécié de devoir composer avec un groupe miné par les absences, en raison des refus de certains clubs français de libérer leur joueur.Cette année nous y sommes allés avec nos 'cojones'. BRAVO à tous nos jeunes joueurs en devenir. Allez la France", a conclu Gignac. Des éléments comme Eduardo Camavinga (Rennes) ou encore Amine Gouiri (Nice) n'ont pu participer au tournoi olympique alors qu'ils avaient été retenus dans la première liste de Sylvain Ripoll. Ce dernier a été confirmé à son poste par le président de la FFF, Noël Le Graët. Pour rappel, les clubs qui n'ont pas libéré les joueurs n'y étaient pas obligés, la compétition se disputant hors des dates Fifa.