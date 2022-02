Biathlon (H) : Fillon Maillet trace sa route malgré l'ombre de Fourcade

🗣💬 "C'était une mine d'or de me préparer et de concourir avec le meilleur athlète du monde dans son équipe. Il m'a tellement apporté, mais je vis maintenant à travers mes rêves."@quentinfillon revient sur la comparaison avec Martin Fourcade, légende tricolore du biathlon. pic.twitter.com/GATSaTsOuH

— Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) February 19, 2022

Fillon Maillet : « C'est mon rêve, pas celui de Martin Fourcade numéro deux »

Quentin Fillon Maillet restera la grande satisfaction tricolore lors des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Médaillé d’or sur l’individuel et la poursuite, le natif de Champagnole est monté sur le podium lors de cinq des six courses auxquelles il a pris part. Mais celui qui portera le drapeau de la délégation tricolore ce dimanche lors de la Cérémonie de Clôture est revenu sur les comparaisons faites avec Martin Fourcade lors de l’émission « Les Grandes Gueules du Sport », sur RMC. « Quand j'ai commencé à performer et que je fais mon premier Top 10, pour moi c'est exceptionnel, s’est-il remémoré à cette occasion. Mais Martin Fourcade avait tellement banalisé l'exploit avec des victoires, des Globes de Cristal et des médailles aux Jeux Olympiques d’hiver que je paraissais minable avec ma 10eme place. Ça a été assez dur à vivre. » Mais, alors qu’il vit la saison la plus réussie de sa carrière, il assure être passé au-dessus de ça. « Maintenant, je vis à travers mes performances et mes rêves », a-t-il confié.Alors que le gros Globe de Cristal lui tend les bras, Quentin Fillon Maillet assure ne pas vouloir « rouler sur les plates-bandes de Martin Fourcade ». « Il a sa carrière, j'ai un énorme respect pour lui. Je trace ma route, il trace la sienne, je fais du sport pour moi, affirme le quintuple médaillé à Pékin. Cette comparaison d'un athlète à un autre... Chacun a son évolution, chacun mûrit à sa vitesse. » S’il arrive à maturité « plus tard que Martin Fourcade, qui a éclos et fait des performances hors du commun bien plus tôt » que lui, Quentin Fillon Maillet est heureux d’enfin réaliser ce qu’il ambitionnait. « Le but de ma vie, depuis que j'ai dix ans, c'est de réaliser ce que je fais aujourd’hui, conclue-t-il. C'est mon rêve, pas celui de Martin Fourcade numéro deux. » A 29 ans, le Jurassien a toutes les armes pour rester au plus haut niveau d’ici de Milan et Cortina d’Ampezzo et poursuivre sa belle histoire avec les Jeux Olympiques d’hiver.