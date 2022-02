Biathlon (F) : Roeiseland encore en or, Simon 8eme

Plus d'infos à venir



JEUX D'HIVER 2022 / BIATHLON (F) - POURSUITE

Classement - Dimanche 12 février 2022

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) (1 faute au tir) en 34'46”9

2- Elvira Oeberg (SUE) (3) à 1'36”5

3- Tiril Eckhoff (NOR) (3) à 1'48”7

4- Hanna Sola (BLR) (3) à 1'58”9

5- Linn Persson (SUE) (2) à 2'07”2

6- Dorothea Wierer (ITA) (3) à 2'09”1

7- Lisa Theresa Hauser (AUT) (2) à 2'09”8

8- Julia Simon (FRA) (2) à 2'18”3

9- Monika Hojnisz-Starega (POL) (2) à 2'28”8

10- Paulina Fialkova (SLQ) (2) à 2'38”8

...

27- Anaïs Bescond (FRA) (5) à 3'59”5