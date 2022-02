Biathlon (F) : Bescond lancera le relais français

Favorites du relais de biathlon féminin de ces Jeux de Pékin 2022 programmé ce mercredi (8h45 heure française), le nom des quatre Françaises a été dévoilé. Et ce quatuor ne réserve aucune réelle surprise. Participant au relais mixte qui avait apporté à la délégation tricolore une médaille d'argent au début de la quinzaine chinoise, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet font naturellement partie de la sélection. Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Bescond complètent l'équipe et cette dernière aura la lourde tâche d'entamer la course. Un passage toujours si crucial, déterminant la physionomie de l'ensemble du relais.

Confirmer les bonnes dispositions de cet hiver

Anaïs Chevalier-Bouchet, vice-championne olympique dans l'individuel huit jours auparavant, s'élancera quant à elle en seconde position. Elle transmettra le témoin à Justine Braisaz-Bouchet avant que Julia Simon n'achève ce relais prometteur. A leur avantage cette saison, les Bleues ont remporté les relais de Ruhpolding en Allemagne et d'Östersund en Suède. Elles ont également pris place sur la troisième marche du podium lors des étapes d'Antholz-Anterselva en Italie, d'Hochfilzen en Autriche et de Nove Mesto en République Tchèque.



Cependant, il faudra assumer ce statut et ne pas sombrer comme aux Mondiaux en février 2021 à Porkljuka en Slovénie où le relais féminin français s'était positionné au 8eme rang. Ce jour-là, la Norvège avait conservé son titre devant l'Allemagne et l'Ukraine. Autant de concurrents dangereux pour la médaille d'or.