Quels adversaires pour la France ?

Les Bleus, comme les Bleues, vont savoir., programmé du 25 juillet au 8 août 2021. Les équipes de France de basketball 5x5, féminine et masculine, connaîtront ainsi leurs adversaires.Le but ? Réduire le nombre de rencontres lors de ce premier tour et limiter les « calculs » potentiels en vue des oppositions en quarts de finale. À noter qu'à la fin de ce tour, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés. Un nouveau tirage au sort aura lieu ensuite.Pour le moment,, organisés au Canada, en Croatie, en Lituanie et en Serbie. Ainsi, toujours chez les hommes, les équipes déjà qualifiées sont la France donc, le Japon, les États-Unis, l'Espagne, l'Argentine, l'Iran, le Nigeria et l'Australie. Si la FIBA a annoncé que la France ne pourrait pas tomber contre l'Espagne, les Bleus risquent quand même d'affronter les États-Unis ou l'Australie. Les Tricolores n'affronteront pas en revanche l'Argentine, ni la sélection qui remportera le TQO de Belgrade (Serbie) dans la mesure où les intéressés se retrouveront dans le même chapeau.Il s'agit de la France, de l'Espagne, des États-Unis, du Japon, de l'Australie, de la Serbie, de la Belgique, du Canada, de Porto-Rico, de la Chine, du Nigeria et de la Corée du Sud. Placées dans le même chapeau que la Belgique et le Canada, les Bleues n'affronteront pas les deux équipes en question, en tout cas pas dans le cadre du premier tour. Comme pour les hommes, elles ne tomberont pas non plus sur l'Espagne, puisqu'il n'est pas possible que les poules du premier tour regroupent plus de deux sélections d'un même continent.Chapeau 1 : États-Unis, Espagne, AustralieChapeau 2 : Argentine, Vainqueur TQO de Belgrade, FranceChapeau 3 : Vainqueurs des TQO de Victoria (Canada), Kaunas (Croatie), Split (Lituanie)Chapeau 4 : Nigeria, Iran, JaponChapeau 1 : États-Unis, Australie, EspagneChapeau 2 : Canada, France, BelgiqueChapeau 3 : Serbie, Chine, JaponChapeau 4 : Nigeria, Corée du Sud, Porto Rico