Basket : Les 8 joueurs présélectionnés pour le TQO de 3x3 sont connus

Si l'équipe de France de basket à cinq est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo grâce à sa troisième place à la Coupe du monde de 2019, l'équipe de 3x3, discipline qui va faire son entrée au programme olympique, n'est quant à elle pas encore qualifiée. Pour remédier à cela, elle va participer à un Tournoi de qualification olympique (TQO) qui aura lieu du 26 au 30 mai en Autriche. Initialement, le TQO devait avoir lieu en mars 2020 en Inde. Mais il a été reporté à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Huit joueurs ont été présélectionnés par Karim Souchu et Richard Billant. Parmi eux, deux joueurs de Jeep Elite : Antoine Eito (Le Mans) et Léopold Cavalière (SIG Strasbourg). On retrouve également Charly Pontens (Béliers de Kemper) et Mérédis Houmounou (SLUC Nancy), qui évoluent quant à eux en Pro B. Les autres joueurs sont Franck Seguela (La Rochelle), Dominique Gentil (Le Havre), Kévin Corre, et Raphaël Wilson (Sorgues). Néanmoins, il y a un grand absent. Il s'agit de Lucas Dussoulier, joueur de Nanterre, blessé au genou depuis le début de la saison.

🇫🇷 La liste des 8 joueurs présélectionnés pour le stage de février en vue du Tournoi de Qualification Olympique #3x3 a été dévoilée 💥

📌 https://t.co/Yk3Xdx5x86 pic.twitter.com/stVVgMU84c

— 3x3 FFBB (@3x3Ffbb) January 18, 2021





Un stage préparatoire pour s'entraîner



En vue de ce tournoi, Karim Souchu et Richard Brillant vont organiser un stage préparatoire. Il aura lieu du 15 au 21 février à l'INSEP. Les deux sélectionneurs ont choisi ces dates car au même moment, l'équipe de France de basket de Vincent Collet essayera de se qualifier pour l'Euro 2022 et il n'y aura donc pas de matchs de championnat. Le stage permettra aux sélectionneurs de se faire leur avis concernant les quatre joueurs qu'ils vont retenir pour le TQO. Pour se qualifier aux JO, les Bleus devront faire partie des trois premières équipes sur les vingt sélections en compétition. La Serbie, la Russie, la Chine et le Japon sont déjà qualifiés.