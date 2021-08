Basket (H) : Qualification des Etats-Unis pour les demi-finales aux dépens de l'Espagne

Les Etats-Unis ont fait céder l’Espagne

JEUX D'ETE DE TOKYO / BASKET (H)

Du 25 juillet au 7 août 2021 (programme en heure française)

QUARTS DE FINALE

Mardi 3 août

France

Le « Team USA » version 2021 est à la hauteur de ses prédécesseurs. Alors que les Etats-Unis ont remporté six des sept titres olympiques depuis la « Dream Team » de Barcelone en 1992, les joueurs de Gregg Popovich ont pris le meilleur sur les champions du monde en titre, l’Espagne. De plus, l’équipe vue en difficulté face aux Bleus pour son entrée en lice gagne toujours plus de confiance au fil de ses prestations sur le parquet de la Super Arena de Saitama. Jrue Holiday (12 points, 5 passes) et Kevin Durant (29 points) ont mis la formation américaine sur de bons rails mais les sept longueurs d’avance ont été réduites à néant en l’espace de trois minutes. Sous l’impulsion de Ricky Rubio (38 points), la « Roja » a terminé le premier quart-temps par un 11-2 qui lui a permis de virer en tête. Plus solides en attaque mais surtout brillants en défense, les Espagnols ont continué leur marche en avant avec un 18-10 en début de deuxième quart-temps pour atteindre la barre des dix points d’avance. De quoi tirer la sonnette d’alarme côté Américain.Le résultat a été un jeu plus consistant pour permettre à Draymond Green (4 points) et Devin Booker (9 points) de ramener leur équipe à égalité avec l’Espagne au moment de revenir aux vestiaires. Les Espagnols ont eu leur chance durant la première moitié du match mais ils ont ensuite subi les vagues américaines dès l’entame du troisième quart-temps. Profitant du manque d’adresse de leurs adversaires, les joueurs de Gregg Popovich ont patiemment creusé l’écart avec un 7-0 qui leur a permis d’atteindre les seize points d’avance à quatre minutes du terme du troisième quart-temps. Willy Hernangomez (10 points, 10 rebonds) ont alors tenté de relancer la sélection espagnole, revenue à six points avec dix minutes encore à jouer. Mais les Américains n’ont finalement pas tremblé. Retrouvant très vite une avance de quinze points dans ce dernier quart-temps, « Team USA » est allé chercher une nette victoire (81-95) pour se qualifier en demi-finales. L’Australie ou l’Argentine, vice-champion du monde, sera leur adversaire pour une place en finale.- Allemagne : 93-70Espagne -: 81-95Italie -Australie - Argentine