Basket (H) : Le dernier galop d'essai des Bleus face à l'Italie annulé

Collet : « C'est ennuyeux, mais on fera sans »

Les Bleus doivent revoir leurs plans avant les Jeux Olympiques. Alors qu’ils ont rallié leur camp de base d’Oshino dans « des conditions difficiles », les joueurs de l’équipe de France n’auront finalement droit qu’à un dernier galop d’essai ce dimanche face au Japon. A l’occasion d’une conférence de presse effectuée par visioconférence, Vincent Collet a confirmé que la rencontre prévue la semaine prochaine face à l’Italie n’aura finalement pas lieu. « Je ne connais pas les raisons de cette annulation dans le détail, mais il y a clairement une volonté de la part des autorités japonaises de limiter les interactions, certainement de façon à rassurer leur population pendant les Jeux, a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France dans des propos recueillis par l’AFP. C'est pour cette raison que l'Italie n'a pas été autorisée à se rendre à Oshino depuis son camp de base. »Après deux défaites face à l’Espagne sur le parquet de Malaga puis à l’Accor Arena de Paris-Bercy, les joueurs de Vincent Collet n’auront donc que les 40 minutes face au Japon ce dimanche pour effectuer les derniers réglages en condition réelle. Alors que les Bleus vont lancer leur tournoi olympique face aux Etats-Unis le 25 juillet prochain, le sélectionneur tricolore n’a pas caché que ce changement de programme n’est pas dans les intérêts de son équipe. « Parmi les regrets qu'on peut avoir au niveau de la préparation, on aura eu peu de matchs amicaux. Le quatrième revêtait pas mal d’importance, a déclaré Vincent Collet lors de cette conférence de presse. On pensait au départ que ce serait contre la Serbie, puis ce devait être contre l'Italie, qui sont à mes yeux deux adversaires de grandes qualités. C'est ennuyeux, mais on fera sans. On a prévu de faire une opposition entre nous mardi ou mercredi prochain. » Candidats assumés au podium, les Bleus devront ainsi composer avec les circonstances sanitaires au Japon.