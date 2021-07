Basket (H) : Collet fait le bilan et rassure pour Heurtel

Vincent Collet se veut rassurant. Alors que la France a une nouvelle fois été battue par l'Espagne (79-87), le sélectionneur des Bleus a souligné certains éléments positifs. « Il y a beaucoup de choses à retenir. D'abord dans le déroulement. Après avoir été dominés dans le deuxième quart à la suite d'une très bonne entame, on a perdu le rythme, sur la rentrée de nos nouveaux joueurs, qui n'ont pas fait un seul entraînement avec nous. On a mieux joué en seconde période avec davantage de passes et de solutions. Pour notre adresse à trois points, ce 5/22 famélique, il y a deux aspects : des tirs forcés, sur lesquels tu ne te donnes pas beaucoup de chances face à l'Espagne. On a eu aussi beaucoup de tirs ouverts. Les mauvaises soirées, ça fait partie du jeu. Même quand ça arrive, ce n'est pas une raison pour changer de façon de jouer. On l'a trop fait. On était en retrait dans le domaine de l'agressivité, ensuite ça nous a permis de revenir petit à petit, et même passer devant. Je trouve ça positif par rapport à la qualité de l'adversaire », a-t-il notamment reconnu.

« On ne peut qu'en sortir renforcé »

« L'intégration de Rudy (Gobert) et Nico (Batum) va bonifier l'équipe, même s'ils ont en seconde période montré de belles choses. Le groupe a la volonté de s'améliorer. Je suis sûr que ces deux matchs-là, c'est une bonne leçon. On ne peut qu'en sortir renforcé. À nous d'utiliser jeudi et ce samedi soir pour être plus forts au début des Jeux dans 15 jours, a par la suite expliqué Collet, dans des propos recueillis par L'Equipe. (...) Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Thomas (Heurtel). Il va partir avec nous. Pour l'instant, il ne s'est pas encore testé, pour le reste c'est vraiment positif au niveau des examens passés. Ce n'est pas encore au vert, mais ce n'est plus rouge. On est entre les deux, on garde bon espoir que ça aille vers le vert. » En attendant d'en savoir plus sur l'évolution de la blessure du meneur du Real Madrid, Isaïa Cordinier fera également le voyage au Japon, où deux nouveaux matchs amicaux sont au programme (le Japon le 18 juillet et l'Italie le 20).