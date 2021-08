Basket (F) : Les Américaines défieront les Serbes en demi-finale

Les Américaines restent sur la voie menant à un septième titre olympique. Opposées à l’Australie en quarts de finale, les coéquipières de Breanna Stewart (23 points, 5 rebonds) n’ont pas connu de grandes difficultés pour s’imposer. Si les Océaniennes ont fait illusion pendant les deux premières minutes de la rencontre, elles ont très rapidement explosé. Un 17-0 en un peu plus de trois minutes a fait basculer la rencontre dans le camp américain. Si l’écart est retombé sous les dix points à l’entame du deuxième quart-temps, les coéquipières de Leilani Mitchell (14 points, 6 passes) ont pris un nouvel éclat avec un 20-8 concédé avant la mi-temps. Pas décidées à couper leur effort, les Américaines ont continué à pousser pour aborder le dernier quart-temps avec une marge de 29 points. Dix dernières minutes durant lesquelles les coéquipières de Diana Taurasi (4 points, 5 rebonds) ont été en roue libre pour s’imposer avec 24 points d’avance (55-79).

La Serbie sur la lancée du titre continental

Un peu plus d’un mois après leur titre européen, les Serbes ne sont plus qu’à une victoire d’une médaille olympique. Mais la route de la finale sera ardue puisque les Américaines seront leur adversaire dans le dernier carré. Les joueuses de Marina Maljkovic ont difficilement pris le meilleur sur la Chine. Sans faire une différence nette, les coéquipières de Jelena Brooks (18 points) ont fait la course en tête pendant la première moitié du match, mis à part quelques secondes en fin de deuxième quart-temps. C’est au retour des vestiaires, avec un 10-2, que les coéquipières de Ting Shao (17 points, 6 rebonds, 5 passes) ont pris les commandes de la rencontre pour aborder les dix dernières minutes avec neuf points d’avance. Sonja Vasic (16 points, 10 rebonds) et la Serbie ont alors haussé le ton, démarrant ce dernier quart-temps avec un 12-0 pour repasser devant au tableau d’affichage. Si les Chinoises se sont accrochées, elles ont craqué, s’inclinant de sept points (70-77).



JEUX D'ETE DE TOKYO / BASKET (F)

Du 26 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)



QUARTS DE FINALE

Mercredi 4 août

Chine - Serbie : 70-77

Australie - Etats-Unis : 55-79

10h20 : Japon - Belgique

14h00 : Espagne - France