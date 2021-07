Japon ⚡ France

Un quart de finale olympique pour continuer à marquer l'histoire



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / BASKET 3x3 (F)

Du 24 au 28 juillet 2021 (programme en heure française)

PHASE DE POULES

France 4 victoires, 3 défaites

Mardi 27 juillet

France

QUARTS DE FINALE

Mardi 27 juillet

France

Elles l'ont fait ! Les joueuses de l'équipe de France de basket 3x3 disputeront bien les demi-finales du tournoi olympique, après avoir éliminé le Japon, pays organisateur, sur le score de 16-14. Battues 19-15 par les Japonaises en match de poule, les Bleues ont pris une magnifique revanche, lors de ce match accroché. Le Japon a mené 3-1 en début de match, puis la France a enchaîné avec un 5-0, puis a mené 9-5 à la-temps. Les Bleues ont creusé l'écart, jusqu'à 12-5Contrairement au dernier match, la marque a été très bien répartie du côté français, avec 5 points de Paget, 4 de Laëtitia Guapo et Mamignan Touré et 3 de Ana Maria Filip, pour un total de 40% de réussite à un point et 36% à deux points. Voilà donc les Bleues en demi-finales pour la première apparition du basket aux JO. Ce sera contre les Etats-Unis, qui n'ont perdu qu'un match de poules et se sont qualifiées directement pour les demies, mercredi à 10h heure française. L'autre demie opposera la Chine à la Russie.Qualifiée pour les quart de finale du tournoi olympique depuis lundi, l'équipe de France féminine de basket 3x3 avait encore un dernier match à jouer mardi pour déterminer son classement final dans cette poule unique. Les Bleues se sont imposées 22-12 contre la Roumanie, avant-dernière, et terminent donc au quatrième rang. Les Françaises n'ont été menées que durant la première minute lors de ce match (0-1). Elles ont ensuite pris les devants, menant 5-2 puis 8-4 puis 11-8 à la mi-temps.Mamignan Touré a inscrit la moitié des points des Bleues (11), Ana Maria Filip en a marqué 5 et Laëtitia Guapo et Marie-Eve Paget 3, pour un total de 56% de réussite au tie à 1 point et 55% au tir à 2 points. A 14h50 (heure française), la France va donc défier le Japon, contre qui elle a perdu 19-15 en match de poule, avec en jeu une demi-finale contre les Etats-Unis mercredi.Chine 5 victoires, 2 défaitesJapon 5 victoires, 2 défaitesItalie 2 victoires, 5 défaitesRoumanie 1 victoire, défaitesMongolie 0 victoire, 7 défaitesEtats-Unis -: 18-20- Mongolie : 21-9- Roumanie : 22-12- Italie : 17-9>>> Les deux premiers du groupe sont directement qualifiés pour les demi-finales. Les équipes classées de la troisième à la sixième place s'affrontent en quarts de finale.- Italie : 19-13Japon -: 14-16