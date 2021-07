Plus d'informations à venir.

La marche américaine était trop haute

Cruelle désillusion pour les joueuses françaises du basket 3x3. En demi-finale, les Bleues sont tombées de peu contre les Etats-Unis (16-18) et tenteront désormais décrocher le bronze. Face à la meilleure équipe de la phase principale, les numéros unes mondiales du circuit féminin n'ont pas démérité et peuvent même regretter une décision arbitrale plus que contestable dans les derniers instants. Avant cela, Ana-Maria Filip (8 points) et ses coéquipières avaient tout donné pour faire jeu égal avec les Américaines. A égalité à un peu plus d'une minute de la fin après un panier de Laetitia Guapo (16-16), les Françaises ont été punies par leurs fautes notamment, alors que Migna Touré a eu une balle, très compliquée, de prolongation. A noter, qu'en fin de match, un challenge vidéo pour une possession n'a pas été favorable aux Bleues, alors que les images semblaient claires. Forcément très déçues, les joueuses de l'équipe de France vont devoir rapidement passer à autre chose pour ne pas terminer sur une note encore plus amère. A 13h45, elles défieront la Chine pour le bronze dans ces Jeux d'été 2020 à Tokyo.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / BASKET 3x3 (F)

Du 24 au 28 juillet 2021 (programme en heure française)



QUARTS DE FINALE

Mardi 27 juillet

Chine - Italie : 19-13

Japon - France : 14-16



DEMI-FINALES

Mercredi 28 juillet

Etats-Unis - France : 18-16

Russie - Chine : 21-14



PETITE FINALE

Mercredi 28 juillet

France - Chine : 14-16



FINALE

Mercredi 28 juillet

14h55 : Etats-Unis - Russie