Les Bleues sont encore loin du compte. Arrivées à Tokyo avec l’étiquette de numéro 1 mondiales, les joueuses de l’équipe de France de basketball 3x3 ont concédé ce dimanche face au Japon leur deuxième défaite en trois matchs. Une rencontre que les Tricolores ont pourtant bien entamée, faisant la course en tête pendant les six premières minutes grâce notamment à Marie-Eve Paget (6 points). Mais Mio Shinozaki (5 points) a permis au Japon de revenir avant de se détache en profitant des maladresses françaises. Au final, les Bleues s’inclinent de quatre points (19-15) et devaient rapidement se reprendre au moment d’affronter la Chine à l’occasion de leur deuxième rencontre de la journée sur le court installé dans le Parc des Sports urbains d’Aomi.

Les Bleues dans le dur

Mais la réaction n’a pas eu lieu face aux Asiatiques. Menées de trois points après moins d’une minute, les coéquipières de Mamignan Touré (5 points) ont patiemment fait leur retard et de faire la course en tête avec quatre longueurs d’avance à la moitié du temps réglementaire. Mais, à partir de là, les Chinoises se sont reposées sur Lili Wang (7 points) pour reprendre l’ascendant et creuser un écart de cinq longueurs à 90 secondes du terme de la rencontre. Au final, les Tricolores s’inclinent de sept points (20-13) et en sont désormais à trois défaites en quatre matchs. Pour rester dans la course aux quarts de finale, les Bleues vont devoir rapidement renouer avec la victoire.



JEUX D'ETE / BASKET 3x3 (F)

Du 24 au 28 juillet 2021 (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- Etats-Unis 4 victoires, 0 défaite

2- Russie 3 victoires, 1 défaite

3- Japon 3 victoires, 1 défaite

4- Chine 3 victoires, 1 défaite

5- Italie 2 victoires, 2 défaites

6- France 1 victoire, 3 défaites

7- Mongolie 0 victoire, 4 défaites

8- Roumanie 0 victoire, 4 défaites



Dimanche 25 juillet

Japon - Mongolie : 19-10

Roumanie - Italie : 14-22

Mongolie - Russie : 5-21

Chine - Italie : 22-13

Roumanie - Etats-Unis : 11-22

Japon - France : 19-15

Chine - France : 20-13

Russie - Etats-Unis : 16-20