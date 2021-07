Aviron : Tarantola/Bové en demi-finales, les frères Turlan en repêchages

🚣♀🇫🇷 Entrée parfaite pour Claire Bové et Laura Tarantola !

Le deux de couple poids léger tricolore remporte sa série et se qualifie directement pour les demi-finales #Aviron #Tokyo2020



— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2021

Rendez-vous dimanche pour les jumeaux Turlan



🚣♂🇫🇷 Les jumeaux Guillaume et Thibaud Turlan en repêchages !

Quatrièmes de leur série, les Bleus du deux de pointe sans barreur auront une seconde chance de qualification demain #Aviron #Tokyo2020



— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2021

C'est parti pour les épreuves d'aviron sur le "Canal de la forêt de la Mer", sur l'île artificielle d'Odaiba dans la baie de Tokyo ! Deux embarcations françaises étaient en lice ce samedi, et le bilan est mitigé. La bonne nouvelle est venue du deux de couples poids légers féminin, où Claire Bové (23 ans) et Laura Tarantola (27 ans) se sont qualifiées pour les demi-finales.Ce sont donc les Italiennes, passées en tête des trois points de passage intermédiaires mais battues par les Bleues sur la ligne d'arrivée pour un peu plus d'une seconde, qui les accompagnent en demi-finales, qui se dérouleront mardi. Aucune épreuve d'aviron n'aura lieu lundi en raison du passage attendu d'un typhon.Le programme de dimanche sera donc très chargé, et on y verra notamment, à 2h40 heure française, les jumeaux Guillaume et Thibaud Turlan, qui disputeront les repêchages en deux sans barreur., qualifiés pour les demi-finales. Les deux frères sont passés en dernière position à chaque pointage de cette course de deux kilomètres. Aucun autre bateau français ne figure dans les 28 courses au programme de ce samedi.