Aviron (deux de couple) : Androdias-Boucheron et Lefebvre-Ravera-Scaramozzino en demi-finales

En quatre de couple, les Françaises devront passer par le repêchage

Androdias et Boucheron, qui constituent l'une des premières sérieuses chances de médaille pour la délégation française,L'équipage russe composé d'Ilya Kondratyev et Andrey Potapkin, qui court sous bannière neutre lors de ces Jeux, n'a rien pu faire lui non plus face à nos deux représentants et champions d'Europe en titre. En grande forme, les deux Français ont même établi momentanément le nouveau record olympique, en 6'10”.Dès la série suivante, l'équipage néerlandais a fait mieux, avec un temps de 6'08”, mais cela n'enlève rien à la domination sur ces éliminatoires du duo tricolore, qui a remis les pendules à l'heure avant les demi-finales de lundi auxquelles prendront part également Lefebvre et Ravera-Scaramozzino., derrière les Néo-Zélandaises Brooke Donoghue et Hannah Osborne (premières), et les Américaines Genevra Stone et Kristina Wagner (deuxièmes). Moins de réussite en revanche en quatre de couple pour l'équipage féminin composé de Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul, Marie Jacquet et Emma Lunatti.Opposées à l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis, les Bleues devront impérativement terminer à l'une des deux premières places pour avoir une chance de défendre leurs chances en finale mardi.