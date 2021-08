Atlétisme : Zango offre une médaille historique au Burkina Faso

Meilleure perf' mondiale et médaille d'or pour Pichardo



2️⃣3️⃣.3️⃣0️⃣m #Olympics shot put record!@RCrouserThrows successfully defends his 🥇 from Rio 2016 and produces the second farthest throw in history.#Tokyo2020 pic.twitter.com/dP5oRPtP0K

— World Athletics (@WorldAthletics) August 5, 2021

L'unique représentant tricolore en finale du triple saut ce jeudi,, il n'a pas pu se mêler à la lutte pour les médailles. Pas plus que l'Algérien Yasser Mohamed Triki, 5eme de ce concours bien qu'il a battu à deux reprises le record de son pays finalement établi à 17.43 mètres. L'autre athlète africain de cette finale, Hugues Fabrice Zango, a pour sa part fait très fort. Le premier homme à avoir dépassé les 18 mètres en salle (18.07 mètres) a bondi à 17.47 mètres pour s'accaparer la médaille de bronze.Une médaille historique car c'est. Il n'a toutefois pas pu grimper plus haut que la 3eme marche du podium car devant lui, le Chinois Yaming Zhu a sauté à 17.57 mètres pour prendre l'argent. La plus prisée des médailles, celle en or, a pris la direction du Portugal. Déjà impressionnant en qualifications avec la meilleure performance mondiale de l'année (17.71 mètres), Pedro Pichardo a amélioré cette marque avec un petit exploit mesuré à 17.98 mètres.Dans le concours du lancer de poids,. Dès sa première tentative, l'Américain a assommé cette finale entre hommes forts, battant son propre record olympique (22.52 mètres). Un peu plus tard, le natif de Portland est un peu plus entré dans l'histoire de son sport en devenant le seul à réaliser un jet à plus de 23 mètres, 23.30 mètres précisément, nouveau record olympique du lancer de poids. Détenteur du record du monde, il conserve également son titre acquis à Rio en 2016. Le podium est complété par son compatriote Joe Kovacs et le Néo-Zélandais Tomas Walsh.