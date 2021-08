Athlétisme : Vicaut privé de finale et de son record d'Europe

🇫🇷 Cinquième de sa demi-finale en 10.11 s, Jimmy Vicaut ne rentre pas en finale du 100 m.



Sale soirée pour Jimmy Vicaut ! Non seulement le sprinteur français n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale olympique du 100m, mais il a en plus perdu son record d'Europe quelques minutes plus tard. Présent dans la première série, où il n'avait que six concurrents suite au faux-départ du vice-champion d'Europe 2018 britannique Reece Prescod, Vicaut (29 ans) a seulement terminé cinquième, en 10"11, et n'a pas été repêché au temps. "Il me manque des courses", a expliqué ensuite le Français, très souvent blessé ces dernières années., soit le nouveau record d'Europe, qui appartenait à Jimmy Vicaut et Francis Obikwelu (9"86). La grande surprise est venue de l'élimination de l'Américain Trayvon Bromell, meilleur performeur mondial de l'année, qui a seulement couru en 10"00. Déjà limite en séries, le Floridien n'a pas passé le cut cette fois-ci. On retrouvera donc en finale un Chinois, deux Américains, un Italien, un Sud-Africain, un Britannique, un Canadien et un Nigérian, mais pas de Jamaïcain, alors que c'est la succession d'Usain Bolt, vainqueur en 2008, 2012 et 2016, qui sera en jeu.