🏃🌪🇫🇷 Après plusieurs pépins physiques, Jimmy Vicaut rassure et se qualifie en réalisant le deuxième temps (10.07), de sa série, son meilleur temps de la saison #JeuxOlympiques

▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/Tki3Gsq4BI pic.twitter.com/cLNtVT9Fo8



— France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Triplé jamaïcain et chrono supersonique pour Thompson-Herah sur le 100m féminin



🥇🏃⚡ SENSATIONNEL !! La fusée jamaïcaine Thompson-Herah a dévoré la piste aux étoiles pour décrocher l'or et le record olympique en 10.61. Elle est accompagnée par ses compatriotes Fraser-Pryce (10.74) et Jackson (10.76)

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/Tki3Gsq4BI pic.twitter.com/PtAxZze4Oy



— France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Bey blessé et éliminé, Lamote ne passe pas les demies



🏃 🇫🇷 La Française Rénelle lamotte n'ira pas en finale. Cinquième de sa demi-finale en 1.59.40 elle est éliminée. Une course dominée par l'Américaine Athing Mu en 1.58.07 #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/Tki3Gsq4BI pic.twitter.com/iGP1776m7I



— France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Doublé suédois au disque, la Pologne dans l'histoire

Jimmy Vicaut peut avoir le sourire ! Le sprinteur français a signé son meilleur chrono de la saison au meilleur des moments, en séries des Jeux Olympiques.C'est le Canadien Andre De Grasse qui a réussi le meilleur chrono, en 9"91 (record de sa saison), devant le surprenant Marcell Jacobs, né au Texas il y a 26 ans d'un père américain et d'une mère italienne, qui a battu le record d'Italie en 9"94. Le record du Kenya a également été battu, par Ferdinand Omurwa (10"01). Il verra les demi-finales lui aussi.Les demi-finales et la finale du 100m féminin se déroulaient également ce samedi, et après des demies dominées par la championne olympique 2008 et 2012 Shelly-Ann Fraser-Pryce (10"73) devant la championne olympique 2016 Elaine Thompson-Herah (10"76), la finale a été historique pour la Jamaïque !A 29 ans, celle qui avait réussi le doublé 100m-200m à Rio bat également le record olympique détenu depuis 1988 par la très contestée Florence Griffith Joyner (10"62), et se retrouve à douze centièmes du record du monde détenu par cette même Américaine (10"49). Shelly-Ann Fraser-Pryce (34 ans) décroche la médaille d'argent en 10"47 et Shericka Jackson (27 ans) le bronze en 10"76 (record personnel) dans cette finale qui va rentrer dans l'histoire du sprint. Même l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, si brillante en séries, a dû se contenter de la quatrième place, en 10"91.Les qualifications du saut en longueur se sont mal passées pour le seul représentant français en lice, Augustin Bey. Le Lorrain de 25 ans n'a pas réussi la moindre marque, mordant ses deux premiers essais avant de renoncer au dernier.C'est le Cubain Juan Miguel Echevarria qui a réussi le meilleur saut des qualifications, et même son meilleur saut de la saison, avec 8,50m. Dernière Française en lice ce samedi soir, Renelle Lamote n'est pas parvenue à franchir le cap des demi-finales. La Française a terminé cinquième de sa course, en 1'59"40, et n'a pas été repêchée au temps alors seules les deux premières se qualifiaient directement. Lamote a terminé huitième au final de ces demies-finales où l'Américaine Athing Mu a signé le meilleur temps en 1'58"07.La finale du lancer du disque masculin était également au programme de ce samedi, et c'est un doublé suédois !et a devancé son compatriote Simon Pettersson (27 ans), neuvième des derniers Mondiaux, qui a lancé à 67,39m à son cinquième essai. La médaille de bronze revient à l'Autrichien Lukas Weisshaidinger (29 ans), médaillé de bronze mondial en 2019, avec 67,07m, soit cinq centimètres de mieux que le quatrième, l'Australien Matthew Denny, qui a réussi le meilleur jet de sa carrière.Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Swiety-Ersetic et Kajetan Duszynski se sont imposés en 3'09"87 devant le quatuor dominicain Feliz-Paulino-Medina Ventura-Ogando (3'10"21) et le quatuor américain Stewart-Ellis-Whitney-Norwood (3-10"22).