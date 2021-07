Athlétisme : Vicaut en demies, Bey éliminé

🏃🌪🇫🇷 Après plusieurs pépins physiques, Jimmy Vicaut rassure et se qualifie en réalisant le deuxième temps (10.07), de sa série, son meilleur temps de la saison #JeuxOlympiques



▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/Tki3Gsq4BI pic.twitter.com/cLNtVT9Fo8

— France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Bey blessé et éliminé

Jimmy Vicaut peut avoir le sourire ! Le sprinteur français a signé son meilleur chrono de la saison au meilleur des moments, en séries des Jeux Olympiques.C'est le Canadien Andre De Grasse qui a réussi le meilleur chrono, en 9"91 (record de sa saison), devant le surprenant Marcell Jacobs, né au Texas il y a 26 ans d'un père américain et d'une mère italienne, qui a battu le record d'Italie en 9"94. Le record du Kenya a également été battu, par Ferdinand Omurwa (10"01). Il verra les demi-finales lui aussi. Sur le 100m féminin, aucune Française n'était au départ des demi-finales, et ce sont deux Jamaïcaines qui ont dominé les demies :Voilà une finale (à 14h50 heure française ce samedi) qui promet beaucoup ! A noter l'élimination de la vice-championne du monde 2013, l'Ivoirienne Murielle Ahouré, qui n'a pu faire mieux que 11"28.Les qualifications du saut en longueur se sont mal passées pour le seul représentant français en lice, Augustin Bey. Le Lorrain de 25 ans n'a pas réussi la moindre marque, mordant ses deux premiers essais avant de renoncer au dernier.C'est le Cubain Juan Miguel Echevarria qui a réussi le meilleur saut des qualifications, et même son meilleur saut de la saison, avec 8,50m